Calhanoglu: “Dobbiamo stare attenti a Di Maria, è simile a Berardi”

Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Benfica, ha parlato anche di Angel Di Maria, che lo scorso anno ha vestito la maglia della Juventus ed è quindi stato avversario dei nerazzurri per quattro volte, due in campionato e due in Coppa Italia: “È simile a Berardi, dobbiamo stare attenti. Di Maria ha qualità ed esperienza, ma non c’0è solo lui, ci sono anche altri giocatori importanti. Dovremo stare molto attenti”.

Foto: Instagram Calhanoglu