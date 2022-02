Calhanoglu: “Difficile spiegare questo momento, ma dobbiamo accettarlo”

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu è intervenuto così a Sky Sport dopo il pari col Genoa: “Oggi abbiamo creato tante occasioni, ma non è arrivato il gol, ci è mancato qualcosa. È difficile spiegare questo momento, ma dobbiamo accettarlo: speriamo di uscirne presto, dobbiamo mantenere la tranquillità. Anche il Milan ha pareggiato, è un peccato perché se avessimo vinto saremmo andati in testa. Io in posizione più avanzata? Potrei giocare dietro le punte nel 3-4-1-2 anche se a volte devo dare una mano a Brozovic insieme a Barella”.

FOTO: Twitter Inter