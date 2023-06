Calhanoglu: “Devo fare qualcosa per la Turchia in questi momenti difficili. Siamo così vicini alla Champions che sognare è normale”

Il calciatore turco si è concesso un’intervista alla UEFA parlando naturalmente della finale del prossimo 10 giugno e della stagione in generale: “Amo Istanbul, è la più bella città per me. Mi piace ogni volta che ci vado, anche perché la nostra cultura è molto interessante. Non vedo l’ora di essere lì, sono molto felice di giocare in Turchia. Devo fare qualcosa per la Turchia da capitano in questi momenti difficili. Noi non ci fermiamo e cerchiamo di aiutarli, la finale spero dia un po’ di gioia”.

Sulla finale: “Siamo così vicini che sognare un po’ è normale. Sapevo che avremmo potuto arrivare qui, sono sincero. Voglio essere il primo turco a vincere una Champions, poi a Istanbul. Speriamo che il sogno si realizzi”.

Foto: Calhanoglu Twitter Inter training