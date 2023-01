Calhanoglu contro Rapuano: “Rispettiamo gli arbitri, però non possono sbagliare così”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha così parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta interna con l’Inter: “Non so cosa sia successo oggi. Avevamo pensato che oggi sarebbe stato facile, forse, ma abbiamo trovato un avversario molto forte a giocare a calcio. Abbiamo provato tante cose non funzionate, poi con l’uomo in meno si è fatta difficile. C’è qualcosa da discutere: rispettiamo gli arbitri, certo, però non possono sbagliare così. Ha deciso così e lo rispettiamo, nel secondo tempo abbiamo provato ad attaccare anche in dieci ma non siamo riusciti a segnare e abbiamo perso”.

Foto: Twitter Inter