Calhanoglu: “Contento del sostegno dei tifosi. Non era scontato. Inzaghi mi chiede tanti gol”

Intervistato da Dazn, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha parlato dopo la vittoria sul Genoa per 3-1.

Queste le parole del turco: “Ero tranquillo, so che tutti i tifosi aspettavano qualcosa dopo questo anno. Abbiamo lavorato bene per oggi, siamo partiti molto forte e abbiamo vinto. Ringrazio tutti i tifosi perché mi sostengono già, e non era scontato visto il mio passato. Voglio dare il massimo per l’Inter, grazie per chi mi ha voluto qui. Anche io ho lavorato bene per farmi trovare pronto nel ruolo che Inzaghi vuole da me, si aspetta anche i gol, io voglio dare tutto me stesso per squadra e tifosi. E’ facile giocare con compagni che hanno qualità, conosci già i loro movimenti e oggi abbiamo fatto tutto una bella partita, vogliamo continuare così”.

Foto: Twitter Inter