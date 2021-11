L’Inter è in vantaggio a Venezia 1-0. Partita non semplice per i nerazzurri, contro un Venezia ostico e ben chiuso in difesa, bravo a concedere poco ai campioni d’Italia.

L’Inter l’ha sbloccata al 34′ con un tiro da fuori di Hakan Calhanoglu. Quarto gol in campionato per il turco.

Inter momentaneamente a -1 da Napoli e Milan.

Foto: Twitter Inter