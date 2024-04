Calhanoglu batte altri record: “Felice, insieme, verso molti altri traguardi”

Altri record battuti da Hakan Calhanoglu, ieri sera, nella gara contro il Cagliari. Il turco ha superato Giampaolo Pazzini, come record di rigori consecutivi segnati in Serie A, ben 15. Il giocatore ha esulotato sui social, con una foto a lui dedicata e il numero quindici.

Inoltre Hakan Çalhanoglu, 11 gol in questo campionato, è il secondo centrocampista dell’Inter capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Ivan Perisic, 11 centri sia nel 2016/17 che nel 2017/18). Inoltre il turco ha eguagliato la sua miglior stagione da un punto di vista realizzativo, 11 centri anche nel 2013/14 con l’Amburgo. Con 9 centri dal dischetto, Chala è il giocatore che ha segnato più reti su rigore nei cinque campionati top in Europa.

Chalanoglu così esulta sui social: “Sono contento di aver battuto un altro record. Naturalmente, questo non sarebbe stato possibile senza i miei compagni di squadra. Insieme, verso molti altri traguardi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu (@hakancalhanoglu)

Foto: Instagram Calhanoglu