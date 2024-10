Calhanoglu-Arnautovic-Lautaro-Taremi, l’Inter cala il poker alla Stella Rossa

L’Inter cala il poker a San Siro e stende la Stella Rossa. I nerazzurri trovano il vantaggio dopo 11 minuti: Calhanoglu, dal centro destra, cerca direttamente la porta e la trova, complice la leggera deviazione di Krunic in barriera. Dieci minuti e i padroni di casa passerebbero di nuovo: Taremi inventa per Arnautovic, che non coglie. Arriva Dumfries e segna, ma parte l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Proteste nerazzurre per un intervento molto ruvido di Spajic su Taremi in area di rigore, al 39′ è Mkhitaryan a presentarsi davanti al portiere israeliano. Palla alta oltre la traversa. La Stella Rossa continua a provarci: Sommer ci mette la faccia su Silas lanciato a rete da Olayinka, ultimo sussulto del primo tempo. All’ora di gioco l’Inter trova il raddoppio con Marko Arnautovic. Il gol nasce da un bel recupero di Taremi su Krunic, pasticcione nella gestione di un pallone delicato. L’iraniano entra in area e serve l’austriaco, tutto libero di battere a rete sul secondo palo. E dpo essersi sbloccato in campionato, Lautaro Martinez torna a farlo anche in Champions League. È l’attaccante argentino, subentrato da pochi minuti a Taremi, a firmare il 3-0 dell’Inter sulla Stella Rossa. Ancora protagonista Taremi che ruba palla a Spajic e serve l’accorrente compagno di reparto. Tutto facile per il Toro: tocco rasoterra a battere in uscita. Al 78′ arriva anche il rigore per gli uomini di Simone Inzaghi: abbattuto Lautaro, l’argentino lascia il pallone a Taremi che non sbaglia e trova il gol del 4-0.

Foto: Instagram Inter