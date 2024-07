Prima giornata Serie C: il Milan debutta con l’Entella, l’Atalanta con l’Alcione Milano, la Juve con il Cerignola

E’ stato diramato il calendario ufficiale della prossima Serie C, che prenderà il via il prossimo 25 Agosto e finirà il 27 Aprile. Di seguito la prima giornata, che vedrà il Milan Futuro sfidare l’Entella, l‘Atalanta contro l’Alcione Milano, la Juventus Next Gen contro il Cerignola. Ecco la prima giornata:

Girone A

Albinoleffe-Caldiero Terme

Atalanta U23-Alcione Milano

Feralpisalò-Novara

Vicenza-Giana Erminio

Lecco-Union Clodiense

Padova-Trento

Pro Patria-Renate

Pro Vercelli-Pergolettese

Triestina-Arzignano

Virtus Verona-Lumezzane

Girone B

Arezzo-Campobasso

Carpi-Rimini

Gubbio-Sestri Levante

Legnago-Pontedera

Pianese-Perugia

Pineto-Lucchese

Spal-Ascoli

Ternana-Pescara

Torres-Vis Pesaro

Entella-Milan Futuro

Girone C

Messina-Potenza

Picerno-Avellino

Benevento-Cavese

Crotone-Altamura

Foggia-Trapani

Giugliano-Taranto

Juventus Next Gen-Cerignola

Latina-Casertana

Sorrento-Catania

Turris-Monopoli

Foto: Serie C logo