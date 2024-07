Calendario Serie A 24/25: tutto pronto per il sorteggio

Il sorteggio per il calendario della Serie A 2024/2025 avverrà nella giornata di oggi, più precisamente alle ore 12. In attesa di ciò, il Consiglio federale della FIGC ha già comunicato le date di inizio e di fine campionato, valide per la prossima stagione. La Serie A inizierà dunque il 18 agosto e terminerà il 25 maggio 2025. Sono state definite anche le quattro pause nazionali: la prima durerà dal 2 al 10 settembre; la seconda dal 7 al 15 ottobre; la terza dall’11 al 19 novembre; la quarta dal 17 al 25 marzo 2025. Mentre la Supercoppa Italiana , che quest’anno coinvolgerà Juventus, Inter, Milan e Atalanta, si svolgerà a gennaio 2025 in Arabia Saudita.

Foto: twitter Lega Serie A