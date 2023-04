Caldirola: “Un po’ mi dispiace, ho fatto 13 anni all’Inter. Ma il calcio è questo. Felice per me e per il Monza”

Luca Caldirola, difensore del Monza, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Non potevo chiedere di meglio: giocare titolare e fare gol a San Siro decidendo la partita. Un po’ mi dispiace perché ho passato tanti anni, 13 all’Inter, però questo è il calcio. Sono contento per me e per il Monza”.

Come hai visto l’Inter? “Col Benfica hanno fatto una grande partita, oggi non era facile per loro perché ci siamo chiusi bene colpendoli in contropiede. Sicuramente col Benfica li ho visti meglio”.

A 32 anni pensavi di tornare in A? “L’obiettivo era quello anche se dopo un anno fuori rosa in Germania era difficile. Devo ringraziare il Benevento, in particolare il direttore Pasquale Foggia che mi ha permesso di rimettermi in gioco. L’obiettivo era tornare in Serie A, essere arrivato adesso a giocare col Monza in A a questa età è una grande soddisfazione”.

Foto: twitter personale