Caldirola: “Contro il Benevento sarà una sfida particolare. Gioia più grande la doppietta all’esordio in Serie A”

Luca Caldirola, difensore del Monza, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla prossima sfida contro il Benevento, sua ex squadra: “Sarà un pomeriggio particolare: ritroverò tanti amici, ma per 90′ saremo avversari. A Benevento ho vissuto due anni e mezzo favolosi: gioie indescrivibili come la vittoria del campionato nel 2020 e la doppietta nel giorno del debutto in A”.

Sul momento del Monza: “Ci hanno dato certezze. Ma dobbiamo dare seguito a questo movimento perché le avversarie sono tante e fortissime. Occhio anche al Parma che ha tutto per risalire”.

Foto: sito ufficiale Monza