Mattia Caldara torna in campo. Fermo ormai da cinque mesi, il difensore del Milan ha giocato oggi con la Primavera rossonera nella partita vinta per 3-1 contro il Palermo. Il classe ’94 collezionato 45 minuti, importanti per ritrovare la condizione fisica ottimale prima di tornare definitivamente a disposizione di Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Milan