Caldara: “Per salvarci servono almeno dieci vittorie. Contro la Roma dobbiamo fare una grande prestazione”

Mattia Caldara si prepara in vista del match difficile contro la Roma. Il difensore del Venezia è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento dei lagunari. Ecco le parole: “Sicuramente la Roma vorrà riscattare la sconfitta con il Milan, giocheranno stasera e alcuni giocatori quindi giocheranno tre gare in pochi giorni, ma dobbiamo pensare a noi cercando di fare il nostro gioco, far correre dietro la palla la Roma e non noi, sarà molto difficile ma ci stiamo preparando bene per questa gara. Dovremo sfruttare questo entusiasmo per fare una prestazione sopra la righe perché contro la Roma servirà“.

Il difensore ha poi continuato: “Noi per salvarci dobbiamo fare almeno 10 vittorie, ci servirà qualche vittoria importante contro squadre forti, dobbiamo trovare qualche occasione. Per la salvezza in questo momento ci sono Sampdoria e Genoa in una situazione inaspettata, il campionato quest’anno è molto strano“.

Foto: Sito Venezia