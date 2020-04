Caldara: “Milan, mi brucia ancora. È stata una sconfitta. Serie A? Giochiamo tutta l’estate”

Mattia Caldara, difensore dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista ai microfono della Gazzetta dello Sport tornando sulla sulla sua avventura al Milan. Queste le dichiarazioni: “Per la prima volta nella mia vita non sono riuscito a ripagare la fiducia avuta da un club, ad esprimermi ai miei livelli: mi brucia molto, è stata una sconfitta. Ci penso ancora, ma so che devo accantonarla: un anno e mezzo così difficile è stato già abbastanza. E al Milan dirò sempre grazie: se non ha funzionato, è stata colpa mia. Il campionato e il taglio stipendi? Giochiamo anche tutta l’estate: no problem, anzi. Quanto agli ingaggi, è un momento difficile: ognuno deve fare la sua parte”, le parole di Caldara.

Foto: Twitter ufficiale Milan