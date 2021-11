Caldara: “Il gol è stata una liberazione. Avevo bisogno di giocare dopo gli ultimi anni in cui ho faticato”

Mattia Caldara ha aperto le danze contro la Roma. L’ex difensore del Milan ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sono contento per il gol, è una liberazione resa ancor più bella dalla vittoria finale. In estate sono venuti a casa Zanetti e Collauto, mi hanno fatto una bella impressione e avevano obiettivi chiari. Dovevo prendere una decisione forte e rischiare e sono convinto di quello che ho fatto, il mister mi sta insegnando parecchio soprattutto sulla costruzione dal basso. Avevo bisogno di giocare, erano due-tre anni che faticavo: mi mancava la sensazione del campo e di lottare su ogni pallone. Mancano tanti punti per salvarci, ma siamo sulla buona strada”.

FOTO: Sito Venezia