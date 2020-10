Caldara, che sfortuna! Lesione parziale al tendine. Altri 2-3 mesi di stop

Nuova tegola per Mattia Caldara. Il difensore dell‘Atalanta si è sottoposto agli esami al tendine rotuleo sinistro, dopo il problema accusato sabato che gli aveva costretto a saltare la gara con il Cagliari. Per il difensore, classe 1994, il responso del referto degli esami parla di lezione parziale al tendine in questione.

Nuova operazione per il calciatore e nuovo lungo stop, di circa 3 mesi. Una carriera sfortunata quella dell’ex difensore del Milan, che veniva già da una lacerazione al tendine d’Achille, che lo fece stare 3 mesi fuori nel 2018 e dalla rottura del legamento crociato nel 2019.

Fonte Foto: Sito ufficiale Atalanta