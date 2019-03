Caldara: “Ho attraversato un periodo molto difficile. Ora dimostriamo di meritare il 3° posto”

Mattia Caldara, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV’ prima del match del ‘Bentegodi’ contro il Chievo. Queste le sue dichiarazioni di: “Vengo da un periodo lungo, molto difficile, però adesso stare con i compagni, in ritiro, è davvero bello. Speriamo di portare a casa i tre punti: è quello che serve stasera. Siamo concentrati, sappiamo che abbiamo tutto da perdere. Dobbiamo dimostrare di meritare il terzo posto, possiamo allungare e far passare una giornata in più. Il nostro segreto? L’unione, aiutarci in campo l’uno con l’altro”.

Foto: Twitter ufficiale Milan