Caldara: “Al Venezia ho trovato il posto ideale. Devo tutto a Zanetti”

Mattia Caldara, difensore del Venezia, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della sua esperienza con i lagunari: “Devo tutto a Zanetti. Nel Venezia con lui mi completo. Imparo il gioco dal basso. Mentalmente ho subito tanti ko, qui il posto ideale. L’allenatore e il ds Collauto sono venuti a parlarmi a casa mia. Ho sentito che avevano più fiducia in me che io in me stesso. E’ stata una scelta emozionale più che di testa”.

FOTO: Sito Venezia