Calcioscommesse, il presidente del Lecce Sticchi Damiani risponde sui social alle presunte accuse

Un ciclone che, con le accuse, sta andando a toccare anche personaggi importanti del mondo del calcio. Sui social hanno cominciato a girare parecchi nomi di individui coinvolti nelle scommesse, e alcuni non sono calciatori ma personaggi, come ad esempio i presidenti. Non si è fatta attendere la risposta del numero 1 del Lecce Saverio Sticchi Damiani, che sul suo profilo Facebook ha lanciato una “frecciata” diretta a chi lo accusa di essere coinvolto nel caso scommesse. Sul social del numero 1 giallorosso infatti è comparsa una foto con la definizione del dizionario del termine “calunnia”. Un gesto che vale più di mille risposte.

Fonte: Sito ufficiale Lecce