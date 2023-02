Via libera della FIFA alla proroga della finestra di calciomercato in Turchia fino al 5 marzo, dopo il violento evento sismico che ha colpito il Paese lo scorso 6 febbraio. La sessione doveva chiudersi originariamente l’8 febbraio, poi è stata prolungata fino al 18 febbraio e ora è arrivato l’ok definitivo per un’altra proroga. Le squadre avranno dunque altre due settimane per rinforzarsi.