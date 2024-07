Calciomercato, come sarà il Napoli di Conte

A fronte di un mercato che promette di essere di livello assoluto, date le richieste di Conte e il budget a disposizione messo da De Laurentiis, il Napoli potrebbe tornare prepotentemente nell’elite delle favorite per il prossimo Scudetto. Non a caso, infatti, i portali di betting italiani stanno già osservando con attenzione la situazione in casa partenopea e sono pronti a rivedere le quotazioni degli azzurri e ad elaborare i bonus senza deposito come quelli comparati nell’articolo di Marco Perrone su Superscommesse.it, utili per puntare con meno pensieri su Kvara e compagni nel corso della prossima stagione. Nel frattempo, Antonio Conte stila un primo bilancio dal ritiro in Trentino da Dimaro Folgarida. “Stiamo facendo un mercato giusto, è il mercato che deve fare il Napoli. Il presidente ha mantenuto quanto promesso”. E aggiunge: “Stiamo dando la dimostrazione di avere una visione molto chiara sulle cose che dobbiamo fare”. Intanto, il calciomercato estivo del Napoli è in continua evoluzione. Oltre agli acquisti e alle cessioni ufficiali, la squadra di ADL prosegue il rafforzamento del collettivo tra rumors e trattative in corso.

Acquisti e cessioni ufficiali

Sul fronte degli acquisti, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno sono gli ultimi arrivati in casa azzurra. L’ex Roma sarà a Napoli fino al 2026: sbarca a parametro zero con stipendio attorno ai 3 milioni. Rafa Marin, classe 2002 in forza all’Alaves, prelevato per 12 milioni dal Real, è soggetto a clausola di riscatto: i blancos dovrebbero sborsare 25 milioni nel 2026 oppure 35 nel 2027. Se il Napoli dovesse versare 10 milioni il prossimo anno, le clausole aumenterebbero rispettivamente a 50 e 70 milioni. Nel collettivo di Conte c’è poi Alessandro Buongiorno: per lui 40 milioni, compresi i 5 di bonus in caso di Champions e quinquennale da 2,5 a stagione, Clausola rescissoria di 70 milioni dal 2027, ma solo per l’estero. Torna dal prestito a Monza Matjia Popovic. Sul fronte cessioni, Zielinski è ufficialmente un giocatore dell’Inter: per lui triennale da 4,5 milioni. Esperienza partenopea conclusa anche per Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasia e Hamed Traorè .

Trattative in corso

Continuano insistentemente le voci che porterebbero Mario Hermoso nella difesa a tre di Antonio Conte, nonostante il divario con le richieste dell’ex Atletico Madrid sia piuttosto ampio. Per lui si ipotizza un triennale da 4 milioni più bonus. Sul centrale classe ‘95 fin qui l’Inter è stata sempre fredda. Tra l’altro, il suo arrivo a Napoli è condizionato da una doppia uscita in difesa: due tra Natan, Ostigard e Juan Jesus. Manna intanto ha sondato la pista turca anche per Barış Alper Yılmaz, attaccante del Galatasaray: offerti 25 milioni, ma la cifra non soddisfa il club di Istanbul. E comunque non si tratta di una priorità, il Napoli ha prenotato Lukaku per l’attacco, in attesa dell’uscita di Osimhen tra Paris Saint-Germain e Arabia.

Rumors di mercato

Nel frattempo sfuma il nome di Mason Greenwood, l’esterno 22enne del Manchester United che è vicinissimo al Marsiglia di De Zerbi, con cui avrebbe già un accordo di massima da 31.6 milioni di euro. Su di lui anche la Lazio, ma in posizione sfavorita e mai davvero in pole. Per il Napoli l’opzione Greenwood mai è stata una priorità. Tiene poi banco il caso Kvaratskhelia, ancora pressato dal PSG. De Laurentiis spinge per il rinnovo ma il georgiano si fa attendere. Non sono previsti intoppi, Kvara è incedibile. Probabile la partenza di Leo Ostigard, in virtù del nuovo assetto difensivo di Conte. Anche Lindstrom, Simeone e Cheddira potrebbero lasciare il club azzurro nelle prossime settimane. Tanti i nomi che continuano a rincorrersi, poche le certezze: torna di nuovo a galla Kevin Danso, centrale austriaco del Lens, Emre Can centrocampista del Borussia e Manu Konè, centrocampista del Monchengladbach. Ma di concreto nulla, soltanto proposte non approfondite. Ampiamente archiviata la questione Di Lorenzo: il terzino azzurro resta a Napoli