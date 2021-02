Gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di mercato

Si è conclusa alle ore 20:00 l’ultima giornata di calciomercato andata in scena all’Hotel Sheraton di Milano. Una giornata frenetica e movimentata per i direttori sportivi e per tutti gli addetti ai lavori. Si chiude una finestra anomala, un mercato che ha visto le big italiane ferme.

Di seguito tutte le ufficialità di quest’ultimo giorno di mercato, senza dimenticare le tante trattative sfumate.

22.40: Celtic, in difesa arriva in prestito il terzino Kenny dall’Everton

22.32: Lazio, Denis Vavro in prestito all’Huesca

22.23: Nizza, arriva Jean-Clair Todibo dal Barcellona

22.20: Saint-Etienne arriva Anthony Modeste in prestito dal Colonia

22.19: Panathinaikos arriva Niasse dal Lille

22.17: Ajax, ecco Idrissi dal Siviglia

22.16: L’ex PSG Jesè ritorna al Las Palmas

22.11: Genoa, Lerager passa al Copenhagen in prestito con diritto di riscatto.

22.04: Cosenza, ceduto Riccardo Moreo in prestito al Novara

21.26: Udinese, arriva l’attaccante Jayden Braaf dal Manchester City.

21.19: Brescia, ceduti Jaromír Zmrhal al Mlada Boleslav e Daniele Dessena al Pescara

21.04: Monza, ceduto Del Frate alla Pro Sesto.

20.57: Salernitana, dalla Triestina arriva in prestito Reda Boultam.

20.49: Lecce, arriva Christian Maggio dal Benevento.

20.34: Pescara, Pawel Jaroszynski passa in prestito alla Salernitana. Viceversa in Abruzzo arriva Niccolò Giannetti.

20.00: Ascoli, arriva in prestito dal Genoa l’esterno Vittorio Parigini

20.00: Dessena nuovo acquisto del Pescara

20.00: Bologna, preso Valentin Antov. Il difensore arriva dal Cska Sofia

20.00: Christian Oliva in prestito al Valencia dal Cagliari

19.59: Sassuolo, dal Cortulua arriva il difensore colombiano Yeferson Paz

19.58: Osasuna, arriva Ramalho a rinforzare la difesa

19.57: Crotone, per l’attacco arriva il rinforzo in extremis. Preso Ounas

19.56: Frosinone, arriva Luigi Vitale a titolo definitivo dall’Hellas Verona

19.56: Pordenone, dal Monza arriva Finotto per rinforzare l’attacco

19.55: Turris, l’attaccante Pandolfi passa al Brescia

19.55: Hellas Verona, Di Gaudio passa al Chievo

19.50: Ascoli, depositato il contratto di Nicola Mosti in prestito dal Monza

19.48: Venezia, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Thor Akureyri il 2003 Palsson

19.47: Vicenza, accordo fino a giugno con Davide Lanzafame

19.46: West Bromwich, dal Celta Vigo arriva il centrocampista turco Yokuslu

19.43: Ascoli, arriva dalla Reggina l’attaccante francese Gabriel Charpentier

19.40: Brescia, depositato il contratto dell’ex Ascoli Nikola Ninkovic

19.30: Sassuolo, dal Monopoli arriva Samele

19.28: Frosinone, ceduto Tabanelli in prestito al Pescara

19. 25: Deportivo La Coruna, Diego Rolan va in Egitto e firma per il Pyramids

19.15: Mandragora dalla Juventus al Torino con prestito con obbligo di riscatto

19. 14: Reggina, dal Bologna arriva Okwonkwo in prestito fino a giugno

19.00: Frosinone, depositato il contratto di Brignola che arriva in prestito dalla SPAL

18.55: Frosinone, Michele Volpe passa in prestito al Catania

18. 50: Galatasaray, dal Newcastle arriva lo statunitense Yedlin

18.47: Reggina, a centrocampo arriva Chierico dal Genoa

18.46: Stoccarda, Ailton ceduto a titolo definitivo al Midtjylland

18.45: Il Watford tessera Bergkamp jr. Sei mesi di contratto per il trequartista olandese

18.43: Empoli, arriva a titolo definitivo dal Torino il 2001 Giacomo Siniega

18.40: Padova, dall’Ascoli arriva l’esterno Chiricò

18.33: Torino, dalla Virtus Entella arriva in prestito il centrocampista Filip Nagy

18.32: SPAL, fatta per Segre dal Torino. Arriva in prestito con obbligo di riscatto

18.28: Juventus, tesserato il giovane attaccante Emanuele Pecorino

18.22: Paris Saint-Germain, Fadiga va in prestito al Brest

18. 20: Fiorentina, dal Torino torna Antonio Rosati come terzo portiere

18. 16: Parma, colpo Zirkzee. Il classe 2001 arriva in prestito dal Bayern Monaco

18. 13: Khedira dalla Juventus all’Hertha Berlino

18.09: Monza, ceduto Lepore alla Triestina

18.02: Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo del polacco Jakub Sangowski del Lechia Gdansz

18.00: Asencio in prestito dal Genoa alla Spal

17.40: Brighton, dall’Indipendiente del Valle arriva il classe 2001 Moises Caicedo

17.10: Pescara, depositati i contratti di Volta e Basit. Arrivano in prestito dal Benevento

17.00: Subotic riparte dall’Austria: trovato l’accordo con l‘Altach

16.45: Pordenone, acquistato l’esterno destro Biondi dal Catania

16. 28: L’A.S. Cittadella comunica la cessione in prestito dei calciatori Gianluca Bassano all’ A.S. Bisceglie Calcio e Paolo Grillo all’U.S. Catanzaro.

16.20: Juventus, Wesley lascia l’Under 23 e va in prestito al Sion

16.13: Borussia Monchengladbach, Laszlo Benes ceduto in prestito all’Augsburg

16.06: Il Venezia ha tesserato l’attaccante classe 2000 Nicolas Galazzi. Il giocatore come rende noto il sito della Lega B si trasferisce dal Piacenza a titolo definitivo.

15.45: Verona, dalla Roma arriva il giovane Astrologo

15.31: Venezia, Bertinato torna dal prestito al Lecco

15.22: Benevento, ufficiali due giovani: Rossi e Diambo

15.10: Lo Sporting CP cede in prestito Lori al Lorient

15.05: Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ACF Fiorentina per la cessione in prestito temporaneo del difensore Pietro Giordani.

14.55: Union Berlino, ufficiale l’acquisto di Musa

14.53: Reggina, Farroni ceduto in prestito alla Juve Stabia

14.50: La Juve Stabia prende Marotta dal Vicenza

14.48: Lecce, ufficiale l’arrivo di Yalcin dal Besiktas

14.43: Lazio, Andreas Caro in prestito al Maritimo

14.40: Ali Akman è un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte arrivato dal Bursaspor.

14.13: Monza, arriva Signorile dal Milan

14.00: Marko Pajac dal Cagliari al Brescia a titolo defenitivo

13.20: Kacper Urbanski è un nuovo giocatore del Bologna. Il classe 2004 polacco arriva dall‘Akademia Pilkarska. Tre giorni fa ha effettuato le visite mediche, adesso il contratto è stato depositato in Lega.

13.07: L’Atalanta acquista Viktor Kovalenko dallo Shakhtar Donetsk

13.00: Bryan Reynolds è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Depositato il contratto del terzino statunitense classe 2001, che arriva dall’FC Dallas.

12.28: Il Sassuolo ingaggia il difensore classe 2002 Ryan Flamingo a titolo temporaneo dall’Almere City

12.00: Lo Strasburgo cede all’Olympiacos, Kelly Lala

11.40: L’Ascoli ha ceduto in prestito alla Casertana, Matos

11.39: Il Genoa ha depositato il contratto di Erion Sadiku dal Varberg.

11.13: L’Everton saluta Cenk Tosun. Torna al Besiktas.

10.51: Il Lecce cede in prestito Dubickas al Livorno.

10.32: Il Cittadella ufficializza l’arrivo di Giacomo Beretta dal Padova. Contemporaneamente Karamoko Cissè passa ai biancoscudati.

10.29: Parma, arriva il classe 2005 Djoseph Bangala dall’AIK Solna.

10.25: Trabzonspor, dal Wolfsburg arriva Yunus Malli.

10.21: Parma, arriva Bani in prestito con diritto di riscatto dal Genoa.

10.02: L’Ascoli cede Matos in prestito alla Casertana.

09.36: Il Cosenza ufficializza il difensore Georgios Antzoulas dall’Asteras Tripolis.

08.53: Frosinone, arriva Thomas Vettorel. Era svincolato.