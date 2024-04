Calcio spagnolo nel caos: la Federcalcio è accusata di aver truccato degli appalti

Bufera sulla Federcalcio spagnola e sull’ex presidente Luis Rubiales. La Federazione spagnola è sotto accusa per dei sospetti appalti truccati. Un contratto da 1,3 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione dell’Hotel della Città del Calcio a Las Rozas di Madrid, sede del ritiro della nazionale iberica, sarebbe stato, infatti, firmato fra il capo dell’impresa che si aggiudicò le opere, Angel Gonzalez Segura, e un architetto indagato. Il tutto su indicazioni del responsabile delle Risorse Umane della RFEF, Josè Javier Jimenez, secondo quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche realizzate dalla Guardia Civile come riportate oggi da radio Cadena Ser. Secondo gli inquirenti, la conversazione rivela che non era la prima volta che l’impresa contrattata presentava “preventivi fittizi” per aggiudicarsi i lavori.

Foto: Twitter RFEF