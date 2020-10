Calcio femminile: tampone negativo per le due calciatrici positive ieri

Buone notizie per la Nazionale Femminile di calcio alla vigilia del match con la Danimarca, valido per la qualificazione ai campionati europei. La FIGC ha reso noto che sono risultati negativi i due tamponi di controllo a cui si sono sottoposte questa mattina, insieme al resto del gruppo squadra, le due calciatrici risultate positive ai test molecolari effettuati ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Per le due Azzurre si tratta quindi di una falsa positività e saranno regolarmente a disposizione della Ct Milena Bertolini per la sfida in programma domani alle 17.30 allo stadio Carlo Castellani di Empoli.