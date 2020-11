Calcio femminile: Cristiana Girelli è tra le 25 migliori calciatrici del mondo

Il portale Goal ha stilato la classifica delle 25 migliori calciatrici (e dei 25 calciatori) di questo 2020 con una presenza italiana. Si tratta di Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women e della Nazionale italiana, che si è piazzata all’ultimo posto.

Il podio vede Pernille Harder, già vincitrice del premio assegnato dalla UEFA alla migliore attaccante e calciatrice della scorsa Champions femminile, davanti all’olandese Vivianne Miedema e all’inglese Lucy Bronze.

Ecco la motivazione dell’inserimento in classifica della Girelli:

“Dopo essere salita alla ribalta nazionale per la sua tripletta ai Mondiali della scorsa estate, Cristiana Girelli non si è più fermata. Ha segnato 16 goal in 16 partite di Serie A, aiutando la Juventus a vincere l’ennesimo titolo di campionato e vincendo la classifica cannonieri per il 2019/2020. La Girelli ha anche segnato il primo goal nella vittoria della Juve per 2-0 sulla Fiorentina per la Supercoppa italiana, risultando devastante anche con la Nazionale, realizzando 10 goal in altrettante presenze con l’Italia dopo i Mondiali del 2019”.