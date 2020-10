Calcagno: “Il protocollo è l’unico strumento per andare avanti. Playoff? Ipotesi”

Intervistato da Radio Punto Nuovo, il presidente dell’AIC, Umberto Calcagno, ha parlato in merito alla situazione creatasi per Juve-Napoli e in merito al protocollo, che ogni squadra deve rispettare per impedire uno stop ai campionati.

Queste le parole di Calcagno: “Sapevamo che nella stagione autunnale e invernale ci sarebbero stati degli aumenti di casi della pandemia da Covid 19. Noi stiamo cercando di tutelare la salute prima di tutto ma allo stesso tempo permettere un normale proseguimento dei campionati. Detto questo, il protocollo oggi è l’unico strumento che abbiamo per andare avanti, come ribadito anche dal Ministro dello Sport. C’è bisogno che tutti lo applichino scrupolosamente altrimenti i campionati non verranno portati a termine. Dovesse ripetersi una nuova situazione come accaduto in Juve-Napoli avremo grossi problemi. Abbiamo un problema di intasamento delle date e per recuperare eventuali partite c’è un’oggettiva difficoltà, ma in caso di problematiche è nostro compito farci trovare pronti. Una contrazione dei calendari? Playoff e playout? E’ un’ipotesi da valutare. Anche perché con dieci positivi in organico, c’è la possibilità di chiedere un rinvio. Quindi, il problema me lo pongo”.

Fonte Foto: Rai Sport