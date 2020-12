Calcagno: “Il protocollo anti Covid è stato utilizzato nel modo giusto”

Umberto Calcagno, nuovo presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Questi alcuni passaggi del suo intervento: “Credo che la stagione in corso sia come ce l’aspettavamo. Lo scorso campionato siamo stati colti di sorpresa, attualmente invece no e penso sia stato fatto un grande lavoro in Federazione e anche dai giocatori, visto che da maggio i top player non hanno mai avuto un momento di sosta, tra club e le nazionali. Al di là di qualche inciampo credo che il protocollo sia stato utilizzato nella maniera giusta e che ci abbia permesso di continuare. Ovviamente il Covid ha limitato tutti, ma riuscire a continuare anche in questo periodo di semi-lockdown è stato senz’altro un valore aggiunto Sugli stipendi? Tutto ciò che stiamo perdendo non è unicamente a causa del virus, serve sostenibilità e un nuovo equilibrio economico. Siamo cresciuti tanto negli ultimi quindici anni, ma probabilmente in modo non sostenibile. Bisogna mettere in sicurezza il sistema, tutti hanno rinunciato a certe garanzie contrattuali. Le elezioni in Figc? Io sono stato appena eletto, mi dispiacerebbe disperdere tutto quanto di buono abbiamo fatto in Federazione. Oggi ci sembra scontato che si vada avanti, che ci sia un protocollo, ma io spero vengano valorizzate certe soluzioni che abbiamo trovato. L’episodio razzista di ieri in Champions? Bisognerà approfondire, se l’episodio ha i contenuti che sembra è stato davvero molto grave“.

Foto: Rai Sport