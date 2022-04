Calcagno: “Il professionismo per la Serie A femminile è un passaggio epocale”

Dopo il Consiglio Federale, la FIGC ha annunciato il passaggio al professionismo della Serie A femminile,

Così ha parlato il presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno: “Con l’approvazione delle NOIF, avvenuta oggi in Consiglio Federale abbiamo dato concretezza e una definitiva base giuridica al passaggio al professionismo previsto per il 1° Luglio e, soprattutto, abbiamo portato a compimento un lungo e prezioso lavoro fatto in questi mesi con la Divisione calcio femminile, le società, gli uffici federali e tutte le componenti a cui vanno i nostri ringraziamenti. Il 1° Luglio sarà l’inizio di una nuova sfida che ci vedrà come sistema impegnati a cogliere tutte le opportunità di questo epocale passaggio, anche per allargare ulteriormente la pratica di questo sport nel nostro Paese”.