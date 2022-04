Calcagno (AIC): “Noi a favore di regole per la sostenibilità. La strada? Investimenti, vivai e seconde squadre”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno ha parlato delle riforme necessarie per rendere maggiormente sostenibile il sistema: “Non ci si può accusare di scarsa sensibilità nei confronti del problema della sostenibilità. Le forme di salary cap sono diverse. Siamo totalmente a favore delle regole che aiuteranno la sostenibilità. Noi sosteniamo sia il sistema di monitoraggio e controllo che si sta definendo in Federcalcio, sia quello che la Uefa farà scattare in campo internazionale. Il tema non è quello di far scappare chi vuole investire nel calcio. Per spendere, però, bisogna poterselo permettere”.

Calcagno prosegue: “La sostenibilità è fare degli investimenti. Sui vivai, sulla crescita dei giocatori selezionabili per la Nazionale, e perché no sulle seconde squadre. Perché, tranne la Juve, nessuno è riuscito a investire sulle seconde squadre?”.

Foto: Twitter AIC