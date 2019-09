Calaiò lascia il calcio giocato: l’annuncio della Salernitana

Emanuele Calaiò dice basta. L’Arciere classe 1982, dopo una lunghissima carriera in giro per l’Italia, lascia il calcio giocato. L’annuncio arriva direttamente dalla Salernitana, il suo attuale club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 11:00 presso la Sala Stampa dello Stadio “Arechi” Emanuele Calaiò incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per comunicare il suo addio al calcio giocato. La Società, nel ringraziare Calaiò per la professionalità dimostrata in questi mesi e nel ricordare i grandi meriti umani e tecnici dimostrati nella sua lunga carriera, ha deciso di affidargli un ruolo dirigenziale all’interno del settore giovanile granata”.

Foto: Instagram ufficiale Salernitana