Calaiò: “L’addio di Kim al Napoli peserà di più di un eventuale addio di Osimhen”

Intervenuto su Tele A, Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato del calciomercato degli Azzurri e del prossimo addio di Kim.

Queste le sue parole: “Kim è una bella perdita, la più importante che potesse esserci al Napoli perché se va via Osimhen un’alternativa si trova, mentre un difensore alla Kim non esiste. Con Kim il Bayern Monaco diventa una delle favorite per la Champions League. Plusvalenza importante comunque del Napoli, che ha venduto ancora bene, ad un’ottima cifra”.

Foto: facebook Parma