Calafiori: “Spero di vincere la Conference come ha fatto la Roma lo scorso anno”

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino del Basilea, Riccardo Calafiori, ha così alla vigilia della vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina: “Nella prima parte di stagione ho fatto sia il terzino che il centrale, quindi posso fare entrambi i ruoli. La Conference è un obiettivo? Giocare in Europa è sempre un’emozione grande e dà grande visibilità e ovviamente spero di vincerla, come ha fatto la Roma lo scorso anno”.

Poi ha proseguito: “All’inizio giocare all’esterno non è stato facile, così come non è stato facile ottenere certi risultati. Adesso “anche questi ci stanno dando ragione e siamo stati bravi e fortunati ad arrivare in semifinale. Ho solo bei ricordi della Roma, sono nato là: adesso faccio il mio mestiere, che è quello di giocare a calcio. Poi vedremo cosa mi riserverà la mia carriera”.

Infine, sugli accostamenti passati alla Fiorentina: “Ho sentito e letto alcuni articoli su di me ma non ho mai approfondito. Mi hanno fatto piacere ma niente di più”.

