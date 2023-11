Calafiori: “Non siamo stupiti di vederci sesti. Motta decisivo, è un grande allenatore”

Riccardo Calafiori, calciatore del Bologna, ha parlato a Il Resto del Carlino sul momento dei rossoblù.

Queste le sue parole: “Il mister è stato decisivo per me, mi ha cambiato il ruolo, tra virgolette. Ho quasi sempre fatto il terzino in carriera, da centrale ora mi trovo benissimo. Il mister in settimana ti spronta tanto, ti fa capire che se ti fermi un attimo puoi restare fuori. Lo fa con tutti, l’ha fatto anche con Orso dopo la tripletta. E la sua idea di calcio mi piace”.

Ora la Fiorentina. “Durissima, sopratuttto perché è a casa loro. Però pensiamo prima di tutto a noi stessi, non nego che vincere sarebbe un passo in avanti in termini di consapevolezza”.

Il settore ospiti del Franchi è già esaurito.

“Sono rimasto sorpreso e impressionato. I nostri tifosi fanno la differenza. Gli ultimi minuti con la Lazio sono stati parecchio complicati, ci hanno trascinati ed è stato bellissimo. Si sta creando qualcosa di unico, anche grazie ai risultati”.

Foto: twitter Bologna