Calafiori: “Non ho paura di mettermi in gioco. Salernitana? Squadra pericolosa”

Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori, intervistato da Sky Sport a pochi istanti dal match tra i felsinei e la Salernitana, ha ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Il ruolo da mezzala in Under 21? Il CT Nunziata me ne ha parlato il giorno prima della Turchia. Ma per me cambia poco, l’importante è giocare. Io non ho paura di mettermi in gioco e cercare di migliorare dove posso. Anzi, la vedo come una sfida. La gara contro la Salernitana? Noi viviamo gara per gara, non importa la classifica di chi scende in campo. Loro hanno appena cambiato allenatore, è sempre pericoloso in questi casi”.

Foto: Instagram Calafiori