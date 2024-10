Calafiori: “Non ho ancora fatto nulla. Premier? Sono ancora all’inizio, tra sei mesi andrà ancora meglio”

Il difensore della Nazionale dell’Arsenal Riccardo Calafiori ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Rai Sport’ alla vigilia della sfida contro il Belgio, gara valida per la terza giornata di Nations League che andrà in scena domani sera allo Stadio Olimpico di Roma: “Come mai questa crescita esponenziale negli ultimi mesi? Non penso ci sia un segreto e basta, sicuramente ho continuato a impegnarmi, ho cercato di capire il modo in cui potevo aiutare la squadra. Gli allenatori mi hanno dato fiducia e io ho cercato di ripagarla sul campo. Ma non ho ancora fatto nulla”.

Sul trasferimento all’Arsenal: “La Premier League è un campionato diverso, con fattori e caratteristiche diverse che cerco di portarmi dietro anche qui. Sono ancora all’inizio, tra sei mesi sarà ancora meglio”.

Sulla sfida contro il Belgio: “Quando si gioca a questi livelli con queste squadre di fronte ci sono sempre giocatori molto completi e rapidi. Ma io io preferisco concentrarmi più su di noi, quando facciamo le cose fatte bene possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

Foto: Instagram Calafiori