Calafiori: “Nazionale? E’ un obiettivo, spero di arrivarci il prima possibile”

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, ha parlato all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport raccontando i suoi obiettivi.

Queste le sue parole: “Fa piacere, per me la Nazionale è un obiettivo, mi alleno e mi impegno anche per quello. Poi se e quando arriverà sarà contentissimo. Spero di andarci il prima possibile”.

Potrebbe essere una ricompensa per i tanti momenti difficili, come l’infortunio al ginocchio sinistro a 16 anni che ha rischiato di troncarle la carriera. “È tutto collegato. Quello è stato un passaggio fondamentale. Non lo auguro a nessuno quello che ho passato ma alla fine mi ha aiutato, come uomo e come calciatore”.

Foto: Instagram Calafiori