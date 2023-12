Calafiori: “Mi piace tanto la nostra spensieratezza. La Nazionale? Rimane un sogno”

Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, parlando del momento dei rossoblu: “Quest’anno sto giocando prevalentemente da centrale, non ci sono problemi per me, mi trovo bene. Sin da quando sono arrivato i compagni mi hanno fatto sentire uno di loro, come il mister. È stato bravo a trasmettere la sua idea e io bravo a capirlo. Per me è stato tutto semplicissimo, mi piace tanto la spensieratezza e la convinzione che abbiamo in campo. Thiago Motta? Ci ha dato un’idea di gioco precisa, ci fa sentire tranquilli quando abbiamo la palla con questo gioco propositivo”

Su una possibile convocazione in Nazionale: “Rimane un sogno per ora ma io lavoro per quello”.

Foto: Instagram Calafiori