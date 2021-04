Calafiori: “L’aiuto dei compagni fondamentale, sono riuscito a giocare come so. Infortunio? Sto bene”

Riccardo Calafiori, uomo chiave nell’azione del pareggio della Roma contro l’Ajax con la sua azione personale, ha parlato ai microfoni di TV8 in seguito alla qualificazione dei giallorossi in semifinale. Queste le parole del classe 2022: “Fisicamente sto bene, è il solito fastidio che non mi permette di essere al meglio ma sto bene, non è una lesione”.

Sulla prestazione: “L’aiuto dei compagni è importante, è importante giocare un quarto di finale di Europa League da titolare e sono riuscito a fare quello che so fare. I compagni mi sono stati vicini e mi hanno aiutato tantissimo. Quello che devi fare è giocare semplice, poi magari quando entri in partita puoi provare anche giocate più difficili e mi è andata bene”.

Sul futuro, visto che sulla sua fascia ha Spinazzola davanti nelle gerarchie: “Sono valutazioni che farò più avanti. Ora penso ad andare avanti in questa competizione. Spinazzola è fortissimo, io ce la metto tutta ma vedremo…”

Foto: Twitter Roma