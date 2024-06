Calafiori: “Inizio non facile. Grande emozione, cerco di giocare come faccio nel club”

Riccardo Calafiori, difensore della Nazionale e del Bologna, ha parlato a Sky dopo la vittoria in rimonta sull’Albania.

Queste le sue parole: “Non è stato facile partire con quel gol di svantaggio. Cerco di giocare come gioco nel club, le responsabilità sono diverse ovviamente ma cerco di non pensarci. Le emozioni sono tante. Il segreto è un po’ quello, di non pensare al resto e prendere solo le sensazioni positive, i miei familiari in tribuna o gli amici davanti alla tv. Penso di aver fatto bene”.

Foto: twitter Euro 2024