Calafiori: “Il rigore parato ci ha dato una marcia in più, eravamo convinti di vincere”

Riccardo Calafiori, giovane talento classe 2002 della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sull’Ajax:

“Sicuramente non era facile entrare a partita in corso, i miei compagni mi hanno aiutato. E’ andata meglio nel secondo tempo.

Una Roma più forte nel momento di massima difficoltà? Sì, il rigore parato ci ha dato quella marcia in più e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Fin da quando eravamo negli spogliatoi eravamo convinti di vincere e l’abbiamo fatto”.

Foto: Twitter Roma