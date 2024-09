Calafiori e Gabriel illudono, il City riacciuffa l’Arsenal con Stones al 98′ (2-2)

Calafiori e Gabriel illudono l’Arsenal, Stones riacciuffa i Gunners al 98′! Il Manchester City evita così la prima sconfitta stagionale in Premier League in pieno recupero oggi contro l’Arsenal. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Haaland, ma al 22’ il primo gol inglese di Calafiori rimette la partita in parità. Quasi allo scadere del primo tempo Gabriel firma il sorpasso. Nel maxi-recupero del primo tempo l’episodio che rischia di ribaltare il match, con Trossard espulso per somma di ammonizione per i Gunners. Ma anche con l’uomo in meno, la formazione di Mikel Arteta resiste fino a recupero inoltrato, quando Stones trova la rete che evita ai Citizens il ko e fissa il punteggio sul definitivo 2-2.Il Manchester City si porta dunque a quota 13 punti, superando Liverpool e Aston Villa, mentre l’Arsenal resta a quota 11 perdendo la clamorosa occasione per il sorpasso in classifica.

Foto: Instagram Premier League