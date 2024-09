Calafiori, contusione al polpaccio sinistro. Lascia il ritiro azzurro

Durante il match vinto per 3-1 dall’Italia contro la Francia, partita valida per i gironi di Nations League, Riccardo Calafiori, uno dei migliori tra gli azzurri in campo, ha subito un infortunio nel finale di gara che lo ha costretto al cambio. Nella mattinata di oggi è arrivata la comunicazione ufficiale: il difensore dell’Arsenal ha lasciato il ritiro, a causa di una contusione al polpaccio sinistro. Ora l’ex Bologna verrà seguito dallo staff medico del club inglese nel percorso riabilitativo. Spalletti dovrà rinunciare ad un prezzo pregiato in difesa per la sfida contro Israele di domani sera.

Foto: Instagram Calafiori