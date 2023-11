Calafiori: “Consiglio a tutti un’esperienza all’estero. Ora mi sto giocando bene le mie carte a Bologna”

Durante la lunga intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport, Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, ha così parlato, partendo dalla vittoria con l’Under21 contro San Marino da terzino dopo che Thiago Motta lo impiega molto spesso da centrale: “Negli ultimi mesi ho giocato centrale nel Bologna ma ancora mi ricordo come si fa. Penso di aver fatto una buonissima partita, anche se l’avversario non era di altissimo livello. Non è che mi dispiace fare il centrale, ruolo in cui mi sono trovato benissimo. Diciamo che la gara con San Marino mi è servita per far capire che posso giocare in entrambi i ruoli ed essere ancora più utile alla squadra”.

Su Thiago Motta: “Mi piace molto come affronta la settimana, come prepara la gara, è attento su tutto, ogni particolare, se sbagli te lo fa notare e questo ti permette di migliorare molto. E poi mi piace perché vuole sempre che giochiamo palla a terra”

Sull’addio alla Roma: “È stato difficile perché sono entrato a Trigoria quando avevo appena 9 anni, ma è stata la scelta migliore, perché io volevo e dovevo giocare di più. Non ero più nei piani della Roma e sono andato prima all’estero al Basilea e ora mi sto giocando bene le mie carte al Bologna”. E sull’esperienza all’estero: “A me è servito tantissimo. Senza quell’esperienza non sarei il giocatore e l’uomo che sono adesso, la consiglio a tutti. Se sei in difficoltà nel tuo Paese, all’estero puoi avere più possibilità».

Foto: Instagram Calafiori