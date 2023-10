Calafiori: “Con Thiago Motta proviamo tattiche nuove mai viste. Mourinho? Mi ha fatto crescere in ambito caratteriale”

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna e dell’Under 21 azzurra, ha parlato così della sua nuova esperienza nei rossoblù:

“Ho già ricoperto il ruolo di centrale lo scorso anno in Svizzera, ma in una difesa a tre. Ora giochiamo a quattro e mi trovo benissimo. Thiago Motta? Chiede a chi fa questo ruolo di non aver paura di giocare la palla e di non buttarla, di essere sempre aggressivo. Ho sempre fatto parte del giro delle Nazionali giovanili ed è sempre stata una bellissima emozione. Ha un’importanza diversa rispetto al club, credo di essermi meritato la Nazionale e cerco di rimanerci”.

Sul rapporto con tutti i suoi allenatori: “Fonseca mi ha fatto esordire e Mourinho mi ha forgiato dal punto di vista caratteriale. Con Thiago Motta ho provato cose che tatticamente non avevo mai visto. Alleniamo la solidità difensiva e in partita si vede: è il segnale di una squadra unita. Nunziata? Lo avevo già avuto nelle Nazionali giovanili, mi ha fatto piacere ritrovarlo. L’esperienza in Svizzera è stata fondamentale per la mia crescita calcistica e personale. Una scelta che rifarei, perché mi ha permesso di avere continuità: cerco sempre di andare in squadre in cui posso giocare. Anche in estate ho saputo dell’interesse di club magari più blasonati, ma magari sarei andato a fare la metà delle partite. Ho scelto Bologna, ho firmato per quattro anni e sono contentissimo di giocare qui”.

Foto: twitter bologna