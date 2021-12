Calabria: “Vorrei dedicarmi a fare campagna su certi temi come fa Rashford. Pioli ha trovato un mix giusto per noi”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato delle dichiarazione alla Rivista Undici. Ecco le sue parole su Pioli: “Io mi trovo molto bene. All’inizio ho fatto un po’ di fatica, arrivavamo da un’altra tipologia di calcio. Credo che il mister abbia preso diversi spunti da diverse squadre e li abbia uniti in un mix che è giusto per noi, e tanti di noi, anzi direi tutti, siamo riusciti a rivederci in questi concetti, perché poi in campo ci viene tutto facile e veloce. C’è più chimica tra di noi e siamo molto compatti in questo modo di giocare”.

Sulle campagne di sensibilizzazione: “Prima o poi vorrei dedicarmi a fare campagna e a sensibilizzare su determinati temi. Come fa Rashford. Contro il razzismo per esempio”. Foto: sito ufficiale Milan