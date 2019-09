Calabria: “Toro difficile da affrontare, ma siamo pronti a reagire dopo il derby”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato poco prima della sfida contro il Torino ai microfoni di Milan TV:

Siete pronti a reagire dopo il derby?

“Assolutamente sì. Non è mai facile perdere un derby però dobbiamo reagire subito e voltare pagina perché sia oggi che domenica abbiamo delle partite importanti”.

Il Torino viene da due sconfitte consecutive, che difficoltà pensate di trovare in questo tipo di partita?

“Il Torino è sempre una squadra difficile da affrontare. Ti marca a uomo e non ti lascia spazi. In casa l’anno scorso hanno fatto un campionato incredibile e noi dobbiamo venire qua con la voglia di giocare e con molta determinazione. Dobbiamo portare a casa la partita”.

Il Milan non vince qui dal 2012, cosa servirà per portare a casa i tre punti?

“La grinta, la voglia e il carattere”.

Foto: Milan Twitter