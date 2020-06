Calabria su Ronaldo: “Non domina fisicamente, meglio Kessie”

Il difensore del Milan, Davide Calabria, ha avuto una chiacchierata social con Danilo Gallinari, stella degli Oklahoma City Thunders, nel campionato NBA. Di seguito una sua dichiarazione.

“Cristiano Ronaldo non è un giocatore che ti domina fisicamente. In questo senso ti direi Franck Kessie. Lui è dominante e non fa nemmeno tanta palestra, ma ha un fisico assurdo e pazzesco. Non lo sposti, puoi prendere anche la rincorsa da 50 metri e cadi indietro te”.

Foto: Sito Ufficiale Milan