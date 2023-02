Calabria: “Stupito dalla cattiveria dell’essere umano. Siamo un gruppo unito”

Le parole di Davide Calabria ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Torino: “Sono stupito dalla fantasia e dalla cattiveria che l’essere umano sputa dalla bocca. Siamo concentrati, siamo un gruppo unito e siamo amici prima che compagni di squadra. Siamo già concentrati per la partita di stasera. Ibra? E’ sempre stato un punto di riferimento per noi, è un campione e può aiutarci in qualsiasi situazioni”.

Foto: Instagram Calabria