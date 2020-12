Calabria: “Sto vivendo il miglior momento della mia carriera”

Davide Calabria ha parlato a Sky Sport, e ha fatto il punto sul suo momento e quello del Milan. Queste le parole del terzino destro rossonero, in gol mercoledì contro il Genoa: “È il miglior momento della mia carriera? Penso di sì, sia dal punto di vista fisico che mentale. Anche la squadra sta passando un gran periodo e sono contento di questo. Non dobbiamo farci distrarre dalla classifica, il Milan deve puntare il più in alto possibile. Si arriva da un periodo storico difficile è un dato di fatto ma siamo là in alto, nonostante gli infortuni e la pandemia. La qualità c’è, non dobbiamo distrarci e continuare a lavorare perché abbiamo le qualità per rimanere in cima alla classifica fino alla fine“.

Foto: sito ufficiale Milan